Orosz drón roncsait találták meg a Huszti járásban

Orosz drón roncsaira és annak robbanófejére bukkantak egy erdősávban a Huszti járásban. A robbanásveszélyes eszközt az illetékes tűzszerészek hatástalanították.

A szakemberek megállapították, hogy egy „Geran” típusú orosz drón a lezuhanása után nem robbant fel. A veszélyes területet a rendőrök lezárták és biztosították.

A tűzszerészek ellenőrzött robbantással megsemmisítették a drón robbanófejét, majd átvizsgálták a helyszínt és a keletkezett krátert is. Más, az emberekre veszélyt jelentő robbanóanyagot vagy roncsdarabot nem találtak.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

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