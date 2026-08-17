Orosz drón roncsait találták meg a Huszti járásban
Orosz drón roncsaira és annak robbanófejére bukkantak egy erdősávban a Huszti járásban. A robbanásveszélyes eszközt az illetékes tűzszerészek hatástalanították.
A szakemberek megállapították, hogy egy „Geran” típusú orosz drón a lezuhanása után nem robbant fel. A veszélyes területet a rendőrök lezárták és biztosították.
A tűzszerészek ellenőrzött robbantással megsemmisítették a drón robbanófejét, majd átvizsgálták a helyszínt és a keletkezett krátert is. Más, az emberekre veszélyt jelentő robbanóanyagot vagy roncsdarabot nem találtak.
Forrás: kárpátaljai rendőrség
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