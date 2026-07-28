Pénzügyi támogatást kaphatnak a viharkárosultak a Beregszászi kistérségben

Rendkívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács Technogén-ökológiai Biztonsági és Rendkívüli Helyzetek Bizottsága, amelynek középpontjában a hétfői vihar okozta károk felmérése és a helyreállítási munkálatok megszervezése állt.

Az ülésen a kistérség elöljárói beszámoltak a saját körzetükben kialakult helyzetről. A legsúlyosabb károkat Makkosjánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. Ezeken a településeken számos családi ház, valamint az iskola és óvoda tetőszerkezete megrongálódott, több villanyoszlop és fa kidőlt, amelyek helyenként teljesen elzárták a közlekedést.

A városi tanács tájékoztatása szerint a kistérség 16 települése közül jelenleg:

7 településen továbbra sincs áramszolgáltatás;

4 településen részben már helyreállították az áramellátást;

5 településen teljes egészében helyreállt a villamosenergia-szolgáltatás.

A bizottság döntése alapján már kedden megkezdődnek a helyreállítási munkálatok Jánosiban, kedden pedig Orosziban folytatódik a viharkárok felszámolása.

A testület egyhangúlag támogatta egy olyan támogatási program kidolgozását is, amely részben enyhítené a viharkárokat elszenvedett lakosok terheit. A tervezetet a Beregszászi Városi Tanács rendkívüli ülésén terjesztik elő. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri, 3000 hrivnya összegű támogatásban részesülhetnek.

A támogatás igényléséhez kérelmet, a tulajdonjogot igazoló dokumentumot, a falusi bizottság által készített kárfelmérési jegyzőkönyvet, valamint a keletkezett károkat bemutató fényképeket kell benyújtani.

A megrongálódott ingatlanok felmérése és a kárfelmérési jegyzőkönyvek elkészítése július 28. és augusztus 4. között zajlik.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a vihar következményeinek mielőbbi felszámolása, a települések működésének helyreállítása és az érintett családok megsegítése érdekében.

Kárpátalja.ma

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