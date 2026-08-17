Két ember halt meg leptospirózisban Kárpátalján

Két halálos leptospirózisos esetet regisztráltak megyénkben – számolt be róla a Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ a Facebook-oldalán augusztus 17-én.

A szakemberek szerint mindkét tragédiában szerepet játszott, hogy a betegek későn fordultak orvoshoz, illetve megpróbálták otthon kezelni magukat.

A járványügyi központ arra figyelmeztet, hogy a leptospirózis kezdetben könnyen összetéveszthető egy egyszerű megfázással vagy influenzával. Kezelés nélkül azonban a fertőzés rövid idő alatt súlyos szervi károsodást okozhat.

Különösen azoknak érdemes körültekintőnek lenniük, akik kerti munkát végeznek, pincét takarítanak, ház körüli munkálatokat folytatnak vagy horgásznak.

A betegség jellemző tünetei közé tartozik a hirtelen, akár 39–40 Celsius-fokos láz, az erős izomfájdalom – különösen a vádlikban –, a fejfájás, a kifejezett gyengeség és a szemek kivörösödése. Előrehaladott esetben sárgaság is kialakulhat.

A leptospirózist okozó baktérium a bőrön található apró sérüléseken vagy a nyálkahártyán keresztül is bejuthat a szervezetbe, például szennyezett vízzel, földdel vagy élelmiszerrel való érintkezés során. A kórokozó terjesztésében többek között az egerek és a patkányok is szerepet játszhatnak.

A szakemberek ezért azt kérik, hogy a jellegzetes tünetek jelentkezése esetén ne próbálják otthon kezelni a betegséget, hanem mielőbb forduljanak orvoshoz.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →