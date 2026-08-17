Jégesőre és viharos széllökésekre figyelmeztetnek Kárpátalján

Kárpátalján augusztus 17-én a délutáni óráktól az esti órákig zivatarok kialakulására lehet számítani. Egyes térségekben jégeső és 15–20 m/s-os széllökések is előfordulhatnak. A térségben elsőfokú, sárga riasztás van érvényben.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint zivatarokra augusztus 18-án napközben is számítani kell.

A kedvezőtlen időjárás megnehezítheti az energetikai, építőipari és közműszolgáltató vállalatok munkáját, valamint fennakadásokat okozhat a közlekedésben is.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy viharos időjárás esetén legyenek fokozottan körültekintők, és tartsák be a biztonsági előírásokat.

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