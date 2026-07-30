Lévai Aliz Mária: Körbenőtt mag

A fájdalomnak

nincs arca.

Először helyet kér,

végül szobát épít

a test közepén.

Nem lehet vele alkudni.

Nem érti a nevet,

amit adsz neki.

Csak ül benned,

a hús megszokja.

Körbenövi,

úgy tartja,

mint termés

a magját.

Este az ég

egyre lejjebb ereszkedik.

A csillagok

úgy lógnak rajta,

mint túlérett gyümölcsök

egy roskadó ágon.

Uram,

ha mindent te tartasz,

mondd meg,

mikor fárad el

a kezed.

Forrás: ÚjNautilus

(Nyitókép: nausikaart: Reggeli citrommal)

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