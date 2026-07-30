Leáll a Paksi Atomerőmű

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24–72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.

A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja.

A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség.

A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél

– ismertette a vállalat.

A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják.

A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű

– közölték.

Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére – hangsúlyozták.

Az atomerőmű minden blokkjának leállítása után az álló blokkok hűtéséről is gondoskodni kell. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben a másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkokénál.

A teljes leállásra a változó vízügyi előrejelzések miatt jelenleg becslést tud adni az atomerőmű, a vállalat számításai szerint 24–72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtaniuk

– jelezték.

A megfelelő vízszint elérése esetén azonnal, lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését. A blokkok újraindítása a vízszinttől függően akár néhány nap alatt is megtörténhet

Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: korábbi felvétel, Babai István

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →