A fővárosi ügyészség gyilkossággal vádolja azt a 31 éves férfit, aki a gyanú szerint halálra késelte a katonai orvosi bizottság (VLK) 55 éves sebészorvosát.

A rendőrség július 29-én szállította be a férfit a Podilszkiji Kerületi Toborzó- és Szociális Támogatási Központ (TCK) katonai orvosi bizottságához, mivel korábban nem jelent meg a kötelező vizsgálaton, és körözés alatt állt.

A gyanúsított azt vallotta, hogy fogfájásra panaszkodott, alaposabb vizsgálatot követelt, és néhány nap haladékot kért az orvosnőtől.

Amikor az katonai szolgálatra alkalmasnak nyilvánította, elővette a nála lévő kést, és a nyomozók szerint mintegy 17 szúrást mért az orvos mellkasára, nyakára és karjaira. Az áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A támadót azonnal őrizetbe vették. Az ügyészség hivatalos személy szolgálati feladatának ellátásával összefüggésben elkövetett emberöléssel gyanúsítja, amiért 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztés vagy életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.

Az ügyben külön eljárás indult hivatali gondatlanság gyanúja miatt is. A hatóságok azt vizsgálják, miként juthatott be a férfi késsel a katonai orvosi bizottság épületébe.

Kárpátalja.ma

Forrás: kyivschina24.com

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