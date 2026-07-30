Orosz H–101-es rakéta csapódott be Lengyelországban

A lengyel ügyészség közlése szerint a csütörtökre virradó éjszaka, az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás idején rakéta csapódott be a lublini vajdaságbeli Tarnawa-Kolonia közelében, egy mezőn. Az elsődleges vizsgálatok alapján nagy valószínűséggel egy orosz H–101-es robotrepülőgépről indított rakétáról van szó.

Az ügyészség szóvivője elmondta, hogy a helyszínen mintegy tíz méter átmérőjű és öt méter mély kráter keletkezett. A szakemberek jelenleg a rakéta maradványait és egyéb bizonyítékokat gyűjtenek össze, emellett talajmintákat is vesznek a további vizsgálatokhoz.

A begyűjtött anyagokat a katonai csendőrség laboratóriumának szakértői elemzik majd, akik hivatalosan is megállapítják a becsapódott légi eszköz típusát.

A helyszíni munkálatokban mintegy ötven területvédelmi katona vesz részt, akik drónokkal feltérképezett területeket vizsgálnak át.

A lengyel hatóságok munkáját egy ukrán szakértő is segíti, akit az ukrán fél ajánlott fel a rakéta azonosításának támogatására.

A lublini körzeti ügyészség katonai osztálya a lengyel légtér megsértése és légi közlekedés veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat nyomozást.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrinfrom

Nyitókép: x.com/Clash Report

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