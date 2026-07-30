Égési sérüléseket szenvedett egy férfi a Técsői járásban

Égési sérüléseket szenvedett egy 30 éves férfi a Técsői járásban, miután kigyulladt otthonának elektromos elosztószekrénye.

A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, akinél a bal alkaron és a bal combon keletkezett hőkárosodást állapítottak meg. A sérülések a testfelület mintegy 9–12 százalékát érintették.

Az elsősegélynyújtást követően a férfit további kezelésre a Técsői Járási Központi Kórházba szállították.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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