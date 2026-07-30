Zelenszkij: Észak-koreai rakétával támadhatta Oroszország Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az előzetes vizsgálatok alapján Oroszország hosszú idő után ismét észak-koreai gyártmányú ballisztikus rakétát vethetett be a Krivij Rih melletti Radusne bombázása során. Az államfő hangsúlyozta, hogy a végleges következtetéseket a szakértői vizsgálatok után lehet levonni.

Zelenszkij bírálta Moszkva és Phenjan katonai együttműködését, amely szerinte nemcsak rakéták és katonai támogatás biztosítására terjed ki, hanem közvetlen veszélyt jelent Ukrajnára és Európa biztonságára is.

Az ukrán elnök kitért arra is, hogy számos ország elítélte a legutóbbi orosz támadásokat, valamint azt a rakétabecsapódást, amely a lengyelországi Lublin közelében történt.

Ugyanakkor hangsúlyozta:

Ukrajnának nem csupán együttérzésre és elítélő nyilatkozatokra van szüksége, hanem további légvédelmi támogatásra.

Zelenszkij szerint a legfontosabb feladat jelenleg a Patriot-rendszerekhez, valamint a NASAMS, az IRIS-T, a HAWK és más légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták biztosítása, mert – megfogalmazása szerint – ezek közvetlenül emberéleteket menthetnek meg, és hozzájárulhatnak az orosz támadások visszaszorításához.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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