Rekordszámú vállalkozás indult Ukrajnában az év első felében

Az ukrán üzleti környezet továbbra is fokozatosan alkalmazkodik a háborús kihívásokhoz. Ennek eredményeként 2026 első hat hónapjában rekordmennyiségű új vállalkozást jegyeztek be az országban az elmúlt három év viszonylatában – számolt be az Agronews.

Január és június között összesen 19 758 új vállalatot alapítottak Ukrajnában, ami 8 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában, amikor 18 277 új cég kezdte meg működését. A mutató a 2024-es első félévi adatot is meghaladja, akkor 18 414 új vállalkozást regisztráltak.

A megszűnő cégek száma szintén emelkedett: az év első felében 6563 vállalkozás fejezte be tevékenységét, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ennek ellenére az egyenleg továbbra is pozitív, hiszen az újonnan létrejött vállalkozások száma jelentősen meghaladta a megszűntekét. Az első félév nettó növekedése 13 195 vállalat volt.

A legnagyobb bővülést a nagykereskedelemben regisztrálták, ahol 2304-gyel nőtt a cégek száma. Ezt követte az informatikai szektor 1254, valamint az ingatlanszektor 1104 új vállalkozással. Jelentős növekedést mutattak a civil szervezetek (+859) és az épületüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások (+824) is.

Ezzel szemben több ágazatban csökkent a működő vállalkozások száma. A legnagyobb visszaesés az államigazgatás és védelem területén volt tapasztalható (-289), ezt követte az oktatás (-282), az állatorvosi szolgáltatások (-20), a vízellátás (-14), valamint a művészeti és kreatív ágazat (-11).

Területi bontásban 23 régióban növekedett a vállalkozások száma. A legnagyobb gyarapodást Kijevben jegyezték fel, ahol 5338-cal nőtt a cégek száma. A fővárost a Lemberg megyei (+1220) és a Dnyipropetrovszk megyei (+1177) növekedés követte. Csökkenés négy régióban történt, a legjelentősebb visszaesést a frontvonal közelében fekvő Donyeck (-157) és Luhanszk (-73) megyében regisztrálták.

A megszűnt vagy felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások között két olyan cég is volt, amelynek éves bevétele meghaladta az egymilliárd hrivnyát, míg egy vállalat bevétele a hárommilliárd hrivnyát is túllépte.

A vállalkozások megszűnésének leggyakoribb oka a felszámolás volt, amely az esetek 53 százalékát tette ki. A reorganizáció 21, a csődeljárás 10, a bírósági döntés pedig 9 százalékban állt a megszűnések hátterében.

Kárpátalja.ma

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