Ünnepélyes keretek között adták át az ECL nyelvvizsga-bizonyítványokat a Rákóczi Egyetemen

Ünnepélyes bizonyítványátadót tartottak július 31-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Rákóczi-termében, ahol a 2026. júniusi ECL nyelvvizsgák sikeres résztvevői vehették át nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványaikat.

A rendezvény elején Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ECL Nyelvvizsgaközpontjának vezetője ismertette a központ elmúlt tíz évének eredményeit. Beszédében felidézte, hogy a nyelvvizsgaközpont 2016-ban azzal a céllal kezdte meg működését, hogy minél több fiatal és felnőtt számára biztosítson lehetőséget nemzetközileg elismert nyelvvizsga megszerzésére, ezzel is támogatva a továbbtanulást és a munkaerőpiacon való érvényesülést.

Elmondta, hogy az elmúlt évtized során összesen 397 vizsgát szerveztek, amelyek eredményeként 335 sikeres nyelvvizsga-bizonyítványt adhattak át. A legutóbbi, 2026. júniusi vizsgaidőszakban húszan jelentkeztek ECL nyelvvizsgára. A vizsgázók angol, valamint magyar mint idegen nyelv kategóriában mérettették meg magukat, emellett német nyelvből is érkezett jelentkező. A komplex nyelvvizsgát összesen tizenöten teljesítették sikeresen, így az ünnepségen tizenöt nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsga-bizonyítvány talált gazdára.

Váradi Natália kiemelte, hogy a központ továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatás fejlesztésére. Hozzátette, hogy a német nyelvből tapasztalt nehezebb eredmények miatt intenzívebb felkészítő tanfolyamok indítását tervezik, hogy még több vizsgázó érhessen el sikeres eredményt.

Az ünnepségen Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a nyelvtudás napjainkban nélkülözhetetlen készség, hiszen a globalizált világban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az emberek képesek legyenek idegen nyelveken kommunikálni.

– A világ összes nyelvét nem tudjuk megtanulni, de fontos, hogy a körülöttünk élő népek nyelvén, valamint a nemzetközi kommunikáció meghatározó nyelvén, az angolon el tudjunk boldogulni – fogalmazott a rektor. Hozzátette, hogy a nyelvvizsga megszerzése komoly felkészülést és kitartást igényel, ezért külön gratuláció illeti azokat, akik sikeresen teljesítették a követelményeket.

A sikeres vizsgázók okleveleit Csernicskó István, az egyetem rektora és Orosz Ildikó, az egyetem elnöke adta át.

Az ünnepség végén közös fénykép is készült a friss nyelvvizsga-tulajdonosokról, akik egy nemzetközileg elismert bizonyítvánnyal gazdagodtak, amely a jövőben tanulmányaik és szakmai pályafutásuk során egyaránt fontos előnyt jelenthet.

Kárpátalja.ma

Fotók: Saját felvétel.

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