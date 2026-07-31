Hamisított vajat és sajtot árulhatnak az ukrán piacon

Tömegesen megtéveszthetik a vásárlókat azokkal a tejtermékekkel, amelyeket lengyel sajtként és vajként kínálnak, valójában azonban jelentős mennyiségű növényi zsírt tartalmaznak – számolt be az Agronews egy független laboratóriumi vizsgálatra hivatkozva.

Az ellenőrzés során öt, lengyel tejtermékként értékesített árut vizsgáltak meg. A mintákat egy akkreditált laboratóriumba küldték, ahol a zsírsavösszetételt elemezték annak megállapítására, hogy a termékek valóban tejzsírból készültek-e.

A vizsgálat eredményei szerint az öt termék közül négy nem felelt meg a csomagoláson feltüntetett összetételnek.

A legkirívóbb eset a Gouda sajtnál fordult elő, amelyben a laboratórium 95 százalékos arányban talált tejzsírhelyettesítő anyagokat. A szakértők szerint ez a termék valójában nem sajt, hanem úgynevezett sajtkészítmény, noha az eladók eredeti lengyel sajtként kínálták.

Hasonló eredmények születtek a vajtermékek esetében is. A Maslo ekstra 82% Mleczna Dolina elnevezésű termékben 94 százaléknyi nem tejeredetű zsírt mutattak ki, míg a Maslo ekstra 82% SM Mlekovita közel 90 százalékban tartalmazott növényi zsírokat.

A Brie Naturalny sem felelt meg a feltüntetett összetételnek: a laboratóriumi elemzés szerint mintegy 34 százaléknyi tejzsírhelyettesítőt tartalmazott, holott az eredeti brie sajt nem tartalmazhat növényi zsírokat.

Az öt vizsgált termék közül egyedül a Laciate Extra 83% (Mlekpol) vaj bizonyult megfelelőnek. A laboratórium ebben nem talált idegen zsiradékokat, összetétele megfelelt a gyártó által feltüntetett adatoknak.

A vizsgálatot végző szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem lehet egyértelműen megállapítani, hol történt a hamisítás. A piacon vásárolt termékek egy részén ugyanis nem volt ukrán nyelvű címke, hivatalos importőri adat vagy ukrán fordítás.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fogyasztók lehetőség szerint hivatalos üzletláncokban vagy megbízható üzletekben vásároljanak tejtermékeket. Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a csomagoláson szerepel-e az importőr neve, megtalálható-e az ukrán nyelvű tájékoztatás, valamint hogy valóban „sajt” vagy „vaj” megnevezés szerepel-e rajta, és nem „sajtkészítmény” vagy „fehérje-zsírtermék”.

A szakértők szerint az indokolatlanul alacsony ár szintén figyelmeztető jel lehet. A vizsgálat során a hamisított „vajakat” 45–55 hrivnyáért kínálták 200 grammos kiszerelésben, míg az eredeti vaj ára közel 220 hrivnya volt 500 grammonként.

Kárpátalja.ma

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