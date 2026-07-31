Részegen okozott halálos balesetet egy 21 éves sofőr a Munkácsi járásban

Halálos közúti baleset történt a Munkácsi járásban, Mezőterebes (Страбичово) településen. A balesetben egy fiatal utas életét vesztette, a jármű vezetőjét és egy másik utast kórházba szállították.

A rendőrség előzetes információi szerint a 21 éves sofőr egy Skoda Octavia személygépkocsival közlekedett, amikor alkoholos befolyásoltság alatt elvesztette uralmát a jármű felett. A gépkocsi letért az útról, az árokba hajtott, majd egy betonhídnak és egy kerítésnek ütközött.

A vizsgálat során a sofőrnél 0,35 ezrelékes véralkoholszintet állapítottak meg.

A baleset következtében az egyik utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítás közben életét vesztette. A járművezetőt és a másik utast sérülésekkel szállították egészségügyi intézménybe.

A hatóságok jelenleg vizsgálják a tragikus közlekedési baleset valamennyi körülményét.

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