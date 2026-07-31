Egy édesanya és fia vesztették életüket egy tűzesetben a Huszti járásban
Két ember meghalt egy családi házban keletkezett tűzben a Huszti járási Bereznek (Berezniki) községben – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége július 31-én.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzeset július 31-ére virradó éjszaka történt.
Mire a szomszédok észrevették a lángokat, a tűz már teljesen elborította a ház tetőszerkezetét. A bejelentők jelezték, hogy emberek tartózkodhatnak az épületben. A tűzoltók a felderítés során egy 80 éves asszony és 60 éves fia holttestére bukkantak.
Az oltási munkálatok mintegy három órán át tartottak. A tűz 130 négyzetméteren pusztított: megsemmisült a tetőszerkezet, a födém, a lakóhelyiségek, valamint a házban lévő berendezési tárgyak és ingóságok.
A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.