Egy édesanya és fia vesztették életüket egy tűzesetben a Huszti járásban

Két ember meghalt egy családi házban keletkezett tűzben a Huszti járási Bereznek (Berezniki) községben – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége július 31-én.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzeset július 31-ére virradó éjszaka történt.

Mire a szomszédok észrevették a lángokat, a tűz már teljesen elborította a ház tetőszerkezetét. A bejelentők jelezték, hogy emberek tartózkodhatnak az épületben. A tűzoltók a felderítés során egy 80 éves asszony és 60 éves fia holttestére bukkantak.

Az oltási munkálatok mintegy három órán át tartottak. A tűz 130 négyzetméteren pusztított: megsemmisült a tetőszerkezet, a födém, a lakóhelyiségek, valamint a házban lévő berendezési tárgyak és ingóságok.

A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.

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