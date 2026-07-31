Lezárultak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok nyári intenzív képzései
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.
|Megnevezés
|I.félév
|II.félév
|Oktatók száma
|83
|81
|Csoportok száma
|171
|169 (104 magyar, 65 ukrán)
|Résztvevők száma
|1885
|1943
|Helyszínek száma
|51
|50
|Települések száma
|35
|34
A 100 órás képzés követelményeit: a modulzáró dolgozatokat, a tematikus zárthelyi dolgozatokat, a szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.
|Nyelv
|Kezdő
|Haladó
|Összesen
|Magyar
|637
|240
|877
|Ukrán
|398
|304
|702
|Összesen
|1035
|544
|1579
A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódtak, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.
2026. június 10 – július 31. között a 2025 szeptemberében megkezdődött tanfolyamok 30 csoportban folytatódtak 16 oktatóval:
|S.sz
|Nyelv
|Szint
|Létszám
|Összesen
|Óraszám
|1
|Ukrán
|Alap
|20
|34
|50
|Ukrán
|Közép
|14
|2
|Magyar
|Alap
|117
|174
|Magyar
|Közép
|57
|208 fő
Ezen kívül a Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi és nagyszőlősi részlegén további 3 csoport oktatása zajlott 3 oktatóval:
|S.sz
|Nyelv
|Szint
|Létszám
|Összesen
|Óraszám
|1
|Ukrán
|Közép
|88
|94 fő
|90
|2
|Magyar
|Alap
|6
|68
Továbbá 9 csoport kezdő szinten, 83 diákkal vehetett részt magyar nyelv oktatásában a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola táboraiban 6 oktatóval, valamint 6 csoportban 62 személy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyári táborában szintén 6 oktatóval:
|S.sz
|Nyelv
|Szint
|Összesen
|Óraszám
|1
|Magyar
|Alap
|145 fő
|32
A fentieknek megfelelően összesen 48 csoportban, 447 diák (ebből 239 új és 208 korábbi) tanulhatott a nyár folyamán a program keretein belül.
A megfelelő szintű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlottak, amelyek hozzájárultak szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztéséhez, valamint az egységes oktatási módszerek alkalmazásához. A képzések során kiemelt figyelmet fordítottak a beszédkészség-fejlesztésre, a korszerű nyelvoktatási módszerek megismerésére, valamint a tananyag hatékony feldolgozására.
A képzési szakasz lezárását követően megtörtént a szükséges dokumentációk ellenőrzése, amely során a jelenléti ívek, haladási naplók és egyéb adminisztratív dokumentumok is átvizsgálásra kerültek. A program végén a résztvevők szóbeli vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról és fejlődésükről, amely lehetőséget biztosított a kommunikációs készségek és a gyakorlati nyelvhasználat értékelésére. A vizsgák eredményei azt mutatták, hogy a résztvevők jelentős előrelépést értek el a nyelvi kompetenciáik fejlesztésében.
A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatták a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehettek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.
A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.
Váradi Natália, programfelelős
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem