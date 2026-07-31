Lezárultak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok nyári intenzív képzései

Kárpátalja.ma Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

MegnevezésI.félévII.félév
Oktatók száma8381
Csoportok száma171169 (104 magyar, 65 ukrán)
Résztvevők száma18851943
Helyszínek száma5150
Települések száma3534

A 100 órás képzés követelményeit: a modulzáró dolgozatokat, a tematikus zárthelyi dolgozatokat, a szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.

NyelvKezdőHaladóÖsszesen
Magyar637240877
Ukrán398304702
Összesen10355441579

A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódtak, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.

2026. június 10 – július 31. között a 2025 szeptemberében megkezdődött tanfolyamok 30 csoportban folytatódtak 16 oktatóval:

S.szNyelvSzintLétszámÖsszesenÓraszám
1UkránAlap203450
UkránKözép14
2MagyarAlap117174
MagyarKözép57
 208 fő 

Ezen kívül a Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi és nagyszőlősi részlegén további 3 csoport oktatása zajlott 3 oktatóval:

S.szNyelvSzintLétszámÖsszesenÓraszám
1UkránKözép8894 fő90
2MagyarAlap668

Továbbá 9 csoport kezdő szinten, 83 diákkal vehetett részt magyar nyelv oktatásában a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola táboraiban 6 oktatóval, valamint 6 csoportban 62 személy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyári táborában szintén 6 oktatóval:

S.szNyelvSzintÖsszesenÓraszám
1MagyarAlap145 fő32

A fentieknek megfelelően összesen 48 csoportban, 447 diák (ebből 239 új és 208 korábbi) tanulhatott a nyár folyamán a program keretein belül.

A megfelelő szintű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlottak, amelyek hozzájárultak szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztéséhez, valamint az egységes oktatási módszerek alkalmazásához. A képzések során kiemelt figyelmet fordítottak a beszédkészség-fejlesztésre, a korszerű nyelvoktatási módszerek megismerésére, valamint a tananyag hatékony feldolgozására.

A képzési szakasz lezárását követően megtörtént a szükséges dokumentációk ellenőrzése, amely során a jelenléti ívek, haladási naplók és egyéb adminisztratív dokumentumok is átvizsgálásra kerültek. A program végén a résztvevők szóbeli vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról és fejlődésükről, amely lehetőséget biztosított a kommunikációs készségek és a gyakorlati nyelvhasználat értékelésére. A vizsgák eredményei azt mutatták, hogy a résztvevők jelentős előrelépést értek el a nyelvi kompetenciáik fejlesztésében.

A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatták a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehettek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.

A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.

Váradi Natália, programfelelős

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

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