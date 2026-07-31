Lezárultak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok nyári intenzív képzései

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

Megnevezés I.félév II.félév Oktatók száma 83 81 Csoportok száma 171 169 (104 magyar, 65 ukrán) Résztvevők száma 1885 1943 Helyszínek száma 51 50 Települések száma 35 34

A 100 órás képzés követelményeit: a modulzáró dolgozatokat, a tematikus zárthelyi dolgozatokat, a szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.

Nyelv Kezdő Haladó Összesen Magyar 637 240 877 Ukrán 398 304 702 Összesen 1035 544 1579

A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódtak, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.

2026. június 10 – július 31. között a 2025 szeptemberében megkezdődött tanfolyamok 30 csoportban folytatódtak 16 oktatóval:

S.sz Nyelv Szint Létszám Összesen Óraszám 1 Ukrán Alap 20 34 50 Ukrán Közép 14 2 Magyar Alap 117 174 Magyar Közép 57 208 fő

Ezen kívül a Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi és nagyszőlősi részlegén további 3 csoport oktatása zajlott 3 oktatóval:

S.sz Nyelv Szint Létszám Összesen Óraszám 1 Ukrán Közép 88 94 fő 90 2 Magyar Alap 6 68

Továbbá 9 csoport kezdő szinten, 83 diákkal vehetett részt magyar nyelv oktatásában a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola táboraiban 6 oktatóval, valamint 6 csoportban 62 személy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyári táborában szintén 6 oktatóval:

S.sz Nyelv Szint Összesen Óraszám 1 Magyar Alap 145 fő 32

A fentieknek megfelelően összesen 48 csoportban, 447 diák (ebből 239 új és 208 korábbi) tanulhatott a nyár folyamán a program keretein belül.

A megfelelő szintű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlottak, amelyek hozzájárultak szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztéséhez, valamint az egységes oktatási módszerek alkalmazásához. A képzések során kiemelt figyelmet fordítottak a beszédkészség-fejlesztésre, a korszerű nyelvoktatási módszerek megismerésére, valamint a tananyag hatékony feldolgozására.

A képzési szakasz lezárását követően megtörtént a szükséges dokumentációk ellenőrzése, amely során a jelenléti ívek, haladási naplók és egyéb adminisztratív dokumentumok is átvizsgálásra kerültek. A program végén a résztvevők szóbeli vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról és fejlődésükről, amely lehetőséget biztosított a kommunikációs készségek és a gyakorlati nyelvhasználat értékelésére. A vizsgák eredményei azt mutatták, hogy a résztvevők jelentős előrelépést értek el a nyelvi kompetenciáik fejlesztésében.

A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatták a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehettek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.

A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.

Váradi Natália, programfelelős

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →