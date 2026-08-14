Babáknak készült bio gabonakásákat vizsgáltak meg alaposan a német szakértők. Mutatjuk, mit találtak ezekben az ételekben.

Arzént és penészgomba-toxinokat is találtak babáknak való gabonakásákban – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Mutatjuk a vizsgálat részleteit.

Arzén a bébiételekben

A szervetlen arzén természetes módon van jelen a talajban, ahonnan a talajvízbe, majd onnan a növényekbe kerülhet. Nagyobb mennyiségben a szervezetbe jutva súlyos akut mérgezést, éveken át tartó kis dózisok bevitele esetén pedig krónikus egészségkárosodást – bőrelváltozásokat, idegrendszeri problémákat és fokozott rákkockázatot – okoz.

A csecsemők és kisgyermekek különösen veszélyeztetettek, ezért a védelmük érdekében a nekik szánt gabonaalapú termékekre szigorú határértékek vonatkoznak. Ezt a határértéket azonban a német szakértők vizsgálatai szerint több gabonakása is túllépi.

Penészgomba-toxinokat is találtak

A vizsgálat penészgombák által termelt toxinok jelenlétére is felhívta a figyelmet: a szinte mindegyik termékben kimutatott T-2/HT-2-toxinok károsíthatják az emésztőrendszert, a bőrt, a nyálkahártyákat és az immunrendszert” – mutatott rá a Rizikometer.

Mint írták, mindezek mellett pozitívumokra is fény derült a vizsgálaton. Megállapították például, hogy a tesztelt termékek mindegyike tartalmazott hozzáadott B1-vitamint (tiamin), amely az idegrendszer megfelelő működéséhez különösen fontos. Növényvédőszer-maradékot azonban egyik bio gabonakásában sem találtak, továbbá a kadmium- és ólomtartalom nem, valamint az ásványolaj-szennyezettség is jóval a határérték alatt maradt.

A Magyarországon is kapható dmBio és a Hipp termékek „nagyon jó” minősítéssel zártak a teszten. A Babydream és a Holle gabonakásák ugyanakkor „elégtelenre” vizsgáztak, így megbuktak a teszten.

hazipatika.com

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