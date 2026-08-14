Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban

A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az Erdélyi Ferences Rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak – tájékoztatták az MTI-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária-kegyhely működtetői.

A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az Erdélyi Ferences Rendtartomány helyzetét örökítik meg.

A levélben kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Ezen két ferences szerzetes – Ágoston és Márk testvér – első fogadalmát teszi le.

A két új időkapszulába azoknak az iratoknak a másolatai is bekerültek, melyeket a jobb torony keresztjében találtak július 8-án.

Nyitókép: Bíró István/Erdélyi Ferences Rendtartomány (Forrás: Krónikaonline.ro)

MTI

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