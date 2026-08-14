Lakossági bejelentések szerint újabb drón zuhant román területre pénteken Tulcea megyében, öt kilométernyire az ukrán határtól, egy erdős területen. Személyi sérülésről vagy számottevő anyagi kárról nem érkezett jelentés – közölte a román védelmi minisztérium.

A tárca közleménye szerint a Luncavita térségében becsapódott, alacsonyan repülő pilóta nélküli eszköz légtérsértését a román hadsereg radarjai nem észlelték.

Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó ukrán folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadást azonban észlelték a román hatóságok: a katasztrófavédelem délben a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

Bár a RO-Alert üzenetben arra kérték a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, keressen fedezéket a pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken, a román területek felett repülő drónról videofelvételek jelentek meg a közösségi médiában, egyes szemtanúk pedig arról számoltak be, hogy a becsapódáskor robbanást hallottak.

A Digi24 hírcsatorna szerint a drón több település felett repült át, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lakott területen zuhant le. A hírtelevízió által megszólaltatott katonai szakértők a videofelvételek alapján azt feltételezték, hogy a repülőeszköz olyan Sahed típusú drón volt, amilyet az orosz hadsereg használ.

A védelmi minisztérium tűzszerészeket, a belügyi tárca pedig tűzoltókat küldött a térségbe, hogy megkeressék és megvizsgálják a lezuhant drón roncsait.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón az újabb drónincidensre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: tagadhatatlan, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió következményei Romániát is érintik, és fel kell készülni arra, hogy a határ menti térségben újabb „eltérített” drónok repülnek be a román légtérbe, az ilyen „sajnálatos incidensek” ugyanis már rendszeressé váltak, nemcsak Romániában, hanem az egész térségben.

Bolojan szerint a pénteki eset is azt bizonyítja, hogy mennyire sürgős felszerelni a román hadsereget olyan eszközökkel, amelyek képesek észlelni és hatástalanítani a román légtérbe berepülő drónokat.

Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét. Július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a román hadsereg F-16-os harci repülőgépei lelőttek.

Kedden két vízben sodródó, robbanóanyagot is tartalmazó orosz harci drónt robbantottak fel a román hadsereg búvárai a Fekete-tenger Romániához tartozó kizárólagos gazdasági övezetében, a Neptun Deep gázmező közelében.

Forrás: MTI

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