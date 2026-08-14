Újabb drón zuhant román területre
Lakossági bejelentések szerint újabb drón zuhant román területre pénteken Tulcea megyében, öt kilométernyire az ukrán határtól, egy erdős területen. Személyi sérülésről vagy számottevő anyagi kárról nem érkezett jelentés – közölte a román védelmi minisztérium.
A tárca közleménye szerint a Luncavita térségében becsapódott, alacsonyan repülő pilóta nélküli eszköz légtérsértését a román hadsereg radarjai nem észlelték.
Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó ukrán folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadást azonban észlelték a román hatóságok: a katasztrófavédelem délben a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.
Bár a RO-Alert üzenetben arra kérték a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, keressen fedezéket a pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken, a román területek felett repülő drónról videofelvételek jelentek meg a közösségi médiában, egyes szemtanúk pedig arról számoltak be, hogy a becsapódáskor robbanást hallottak.
A Digi24 hírcsatorna szerint a drón több település felett repült át, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lakott területen zuhant le. A hírtelevízió által megszólaltatott katonai szakértők a videofelvételek alapján azt feltételezték, hogy a repülőeszköz olyan Sahed típusú drón volt, amilyet az orosz hadsereg használ.
A védelmi minisztérium tűzszerészeket, a belügyi tárca pedig tűzoltókat küldött a térségbe, hogy megkeressék és megvizsgálják a lezuhant drón roncsait.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón az újabb drónincidensre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: tagadhatatlan, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió következményei Romániát is érintik, és fel kell készülni arra, hogy a határ menti térségben újabb „eltérített” drónok repülnek be a román légtérbe, az ilyen „sajnálatos incidensek” ugyanis már rendszeressé váltak, nemcsak Romániában, hanem az egész térségben.
Bolojan szerint a pénteki eset is azt bizonyítja, hogy mennyire sürgős felszerelni a román hadsereget olyan eszközökkel, amelyek képesek észlelni és hatástalanítani a román légtérbe berepülő drónokat.
Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét. Július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a román hadsereg F-16-os harci repülőgépei lelőttek.
Kedden két vízben sodródó, robbanóanyagot is tartalmazó orosz harci drónt robbantottak fel a román hadsereg búvárai a Fekete-tenger Romániához tartozó kizárólagos gazdasági övezetében, a Neptun Deep gázmező közelében.
Forrás: MTI
Kapcsolódó: