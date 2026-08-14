10 ezer dollárért szervezett illegális határátlépést egy kárpátaljai férfi

Őrizetbe vettek egy férfit Kárpátalján, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzért illegális határátlépést szervezett egy hadköteles férfinak – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán pénteken.

A nyomozás szerint a Técsői járásban található Alsóapsa (Nyizsnya Apsa) lakosa 10 ezer dollárért vállalta, hogy megszervezi egy férfi illegális átkelését Romániába.

A rendőrök augusztus 12-én Alsóapsán vették őrizetbe a férfit, közvetlenül azután, hogy találkozott az „ügyfelével”, és átvette tőle a megbeszélt összeget. A gyanúsított ezt megelőzően eligazította a férfit, utasításokat adott neki a határátlépés során tanúsítandó magatartásról, és arról biztosította, hogy sikeresen átjut majd a határon.

A férfit az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján őrizetbe vették, majd ideiglenes fogdába szállították.

Az ügyben a Munkácsi Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A nyomozás folytatódik.

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