Zelenszkij: már gyártásukkor meg kellene állítani az orosz rakétákat

Nem az ukrán légtérben kellene megállítani az orosz rakétákat, bombákat és drónokat, hanem már gyártásukkor – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Facebookon, reagálva az Oroszország által végrehajtott éjszakai légitámadásokra, amelyekben három civil vesztette életét.

„Oroszország naponta a front menti településeink ellen mintegy 220 irányított légibombát vet be, amelyeket az agresszor hadiipara a szankciók ellenére is gyárt és továbbfejleszt. Nyomást kell gyakorolni minden egyes külföldi alkatrész-ellátási láncra, minden olyan vállalatra, amely az emberi életek elleni csapásokat szolgálja” – hangsúlyozta az államfő.

Közölte, hogy a Donyeck megyei Kramatorszkban egy orosz légibomba-becsapódás következtében egy tízemeletes lakóépület lépcsőháza az elsőtől a hatodik emeletig leomlott. Egy ember meghalt, további 16-an megsebesültek. A Szumi megyei Sztyepanyivkában egy Sahed csapásmérő drón csapódott be egy családi házba, két ember, köztük egy gyermek, meghalt. A közép-ukrajnai Cserkaszi megyében, Szmilában egy orosz drón csapódott egy kilencemeletes épületbe. Több emeleten tűz ütött ki, öten megsebesültek.

Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy ukrán egységek mértek csapást a a Novatek-Uszty-Luga gázfeldolgozó létesítményre az Oroszország Leningrádi területén található Szlobodkában. „Az előzetes információk szerint két feldolgozóüzemegységet ért találat” – írták közleményükben.

A hadvezetés tájékoztatása szerint a NOVATEK-Uszty-Luga termelési és átrakókomplexum, amely stabilizált gázkondenzátum komponenseinek szétválasztására és feldolgozására szolgál. Kapacitása évente csaknem 8 millió tonna nyersanyag. Az ott előállított termékek az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában is szerepet játszanak.

A vezérkar beszámolt arról is az ukrán erők az éjjel két földi átjátszóállomást, valamint az orosz hadsereg öt drónirányító központját semmisítették, illetve rongálták meg Ukrajna megszállt területein és Oroszország kurszki régiójában.

Az éjjel az ukrán drónerők újabb 29 energetikai csomópontra – köztük a krími Szevasztopolban lévő balaklavai hőerőműre – mértek sikeres csapást Ukrajna orosz megszállás alatti területein – számolt be Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brovgyi), az egység parancsnoka.

Közlése szerint a július 1-jétől augusztus 13-ig tartó hadművelet során összesen 240 energetikai csomópontot támadtak eredményesen. „Az állandó telepítésű radarok és az ellenséges légvédelem egyéb elemeinek áramtalanítása megbontja a légtér védelmének rendszerét, és utat nyit az ukrán drónok előtt – hangsúlyozta Bródi.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →