Sikeresen lezajlott a XVI. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor
Hat nap muzsika, tánc, játék, alkotás és közösségi élmény – így telt a XVI. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor, amelyet 2026. augusztus 10–15. között rendeztek meg Beregszászban. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A tehetséggondozó program idén is azt bizonyította, hogy hagyományaink akkor élnek igazán, ha a fiatalok maguk is megismerik, megszeretik és továbbadják őket.
Tizenhatodik alkalommal gyűltek össze a népzene és néptánc iránt érdeklődő fiatalok, hogy egy héten keresztül közösen tanuljanak, alkossanak, muzsikáljanak és táncoljanak. A táborba 55-en 15 településről, 16 oktatási intézményből regisztráltak. Közülük 33-an vettek részt a tehetséggondozó héten 8 településről 9 oktatási intézményből.
|№
|Település
|Résztvevők száma
|1.
|Badaló
|1
|2.
|Balazsér
|2
|3.
|Beregszász
|23
|4.
|Déda
|1
|5.
|Gut
|2
|6.
|Jánosi
|2
|7.
|Nagybégány
|1
|8.
|Nagybereg
|1
|33
|№
|Oktatási intézmény
|Résztvevők száma
|1.
|Benei Gimnázium
|1
|2.
|Beregszász Kossuth Lajos Líceum
|12
|3.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|5
|4.
|Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum
|4
|5.
|Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
|1
|6.
|F. Potushnyak Beregszászi Líceum
|5
|7.
|Jánosi Líceum
|1
|8.
|Nagyberegi Dobrai Péter Líceum
|1
|9.
|Tulipán Tanoda Magyar Művészeti Iskola
|3
|33
A tábor szakmai vezetője, Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játékok tanára, a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke immár tizenötödik alkalommal vállalt szerepet a program pedagógiai munkájában, második éve táborvezetői munkakörben. Az oktatók elhivatottsága és szakmai tapasztalata hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők ne csupán új ismeretekkel, hanem valódi élményekkel is gazdagodjanak. Elmondása szerint – „a táborban az a célunk, hogy megismertessük a gyerekekkel a népzenét és a néptáncot, és ha megszeretik, akkor a lakóhelyükön szeptembertől már folytathatják a tanulást. A hét elejei hangszerbemutató lehetőséget kínált arra, hogy minden gyerek kipróbálhasson egy-egy népi hangszert, így a hét folyamán minden fiatal alap szinten népzenélhetett. A muzsikusok pedig bepillantást nyerhettek a magyar néptánc csodálatos világába.”
Az idei táborban is gazdag szakmai program várta a gyermekeket. A résztvevők népi játékokkal, népi énekkel, néptánccal, valamint különböző hangszerekkel ismerkedhettek. Hegedűn, brácsán, cimbalmon, nagybőgőn, harmonikán és citerán tanulhattak, emellett kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A szakmai munkát tizenkét oktató segítette, munkájukat pedig 6 egyetemi hallgató támogatta nevelőként.
A muzsikáról idén is a Csipkés zenekar gondoskodott, amelynek tagjai nemcsak a talpalávalót húzták, hanem a hangszeres oktatásban is aktívan részt vettek.
A táborban megszerzett tudás és az együtt töltött hét élményei egy ünnepi műsorban teljesedtek ki augusztus 14-én a Rákóczi Egyetem Átriumában megrendezett záró programon.
A záróműsor egyszerre volt ünnep és számvetés: megmutatta, mennyi mindenre képesek a fiatalok, ha lehetőséget kapnak arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák. A színpadon nemcsak megtanult dallamok és tánclépések jelentek meg, hanem az egész hét közös munkája, öröme és összetartozása is.
A tábor augusztus 15-én zárul le, de a dallamok tovább szólnak, a megtanult tánclépések tovább élnek, és remélhetőleg egyre több fiatal kap kedvet ahhoz, hogy felfedezze és tovább vigye azt a gazdag örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk.
Váradi Natália, programfelelős,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója