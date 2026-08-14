Sikeresen lezajlott a XVI. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor

Hat nap muzsika, tánc, játék, alkotás és közösségi élmény – így telt a XVI. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor, amelyet 2026. augusztus 10–15. között rendeztek meg Beregszászban. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A tehetséggondozó program idén is azt bizonyította, hogy hagyományaink akkor élnek igazán, ha a fiatalok maguk is megismerik, megszeretik és továbbadják őket.

Tizenhatodik alkalommal gyűltek össze a népzene és néptánc iránt érdeklődő fiatalok, hogy egy héten keresztül közösen tanuljanak, alkossanak, muzsikáljanak és táncoljanak. A táborba 55-en 15 településről, 16 oktatási intézményből regisztráltak. Közülük 33-an vettek részt a tehetséggondozó héten 8 településről 9 oktatási intézményből.

№ Település Résztvevők száma 1. Badaló 1 2. Balazsér 2 3. Beregszász 23 4. Déda 1 5. Gut 2 6. Jánosi 2 7. Nagybégány 1 8. Nagybereg 1 33

№ Oktatási intézmény Résztvevők száma 1. Benei Gimnázium 1 2. Beregszász Kossuth Lajos Líceum 12 3. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 5 4. Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum 4 5. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 1 6. F. Potushnyak Beregszászi Líceum 5 7. Jánosi Líceum 1 8. Nagyberegi Dobrai Péter Líceum 1 9. Tulipán Tanoda Magyar Művészeti Iskola 3 33

A tábor szakmai vezetője, Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játékok tanára, a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke immár tizenötödik alkalommal vállalt szerepet a program pedagógiai munkájában, második éve táborvezetői munkakörben. Az oktatók elhivatottsága és szakmai tapasztalata hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők ne csupán új ismeretekkel, hanem valódi élményekkel is gazdagodjanak. Elmondása szerint – „a táborban az a célunk, hogy megismertessük a gyerekekkel a népzenét és a néptáncot, és ha megszeretik, akkor a lakóhelyükön szeptembertől már folytathatják a tanulást. A hét elejei hangszerbemutató lehetőséget kínált arra, hogy minden gyerek kipróbálhasson egy-egy népi hangszert, így a hét folyamán minden fiatal alap szinten népzenélhetett. A muzsikusok pedig bepillantást nyerhettek a magyar néptánc csodálatos világába.”

Az idei táborban is gazdag szakmai program várta a gyermekeket. A résztvevők népi játékokkal, népi énekkel, néptánccal, valamint különböző hangszerekkel ismerkedhettek. Hegedűn, brácsán, cimbalmon, nagybőgőn, harmonikán és citerán tanulhattak, emellett kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A szakmai munkát tizenkét oktató segítette, munkájukat pedig 6 egyetemi hallgató támogatta nevelőként.

A muzsikáról idén is a Csipkés zenekar gondoskodott, amelynek tagjai nemcsak a talpalávalót húzták, hanem a hangszeres oktatásban is aktívan részt vettek.

A táborban megszerzett tudás és az együtt töltött hét élményei egy ünnepi műsorban teljesedtek ki augusztus 14-én a Rákóczi Egyetem Átriumában megrendezett záró programon.

A záróműsor egyszerre volt ünnep és számvetés: megmutatta, mennyi mindenre képesek a fiatalok, ha lehetőséget kapnak arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák. A színpadon nemcsak megtanult dallamok és tánclépések jelentek meg, hanem az egész hét közös munkája, öröme és összetartozása is.

A tábor augusztus 15-én zárul le, de a dallamok tovább szólnak, a megtanult tánclépések tovább élnek, és remélhetőleg egyre több fiatal kap kedvet ahhoz, hogy felfedezze és tovább vigye azt a gazdag örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk.

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →