Elektromos fűrésszel sebesítette meg a lábát egy 15 éves fiú

Egy 15 éves fiú megsérült, miközben elektromos fűrésszel tűzifát vágott a Técsői járásban – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A baleset során véletlenül a lábfejét sebesítette meg, a sérülés vérzéssel járt.

A helyszínre érkező mentősök elállították a vérzést, ellátták a sérültet, majd állapotának stabilizálását követően a 15 éves fiút a Técsői Járási Kórházba szállították.

Az egészségügyi szakemberek ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy az elektromos fűrészek és más vágó elektromos szerszámok használata fokozott óvatosságot igényel. A serdülők megfelelő ismeretek, védőfelszerelés és felnőtt felügyelete nélkül nem dolgozhatnak ilyen berendezésekkel. Vérzéssel járó sérülés esetén fontos a vérzés mielőbbi csillapítása és az orvosi segítség igénybevétele.

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