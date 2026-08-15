Két fiatal került kórházba egy verekedés után az Ökörmezői járásban

Két fiatal sérült meg egy verekedésben az Ökörmezői járásban. A 17 és 18 éves fiatalokhoz mentőt és rendőrséget is riasztottak.

A helyszínre érkező mentősök a 17 éves fiúnál felületes fejsérülést, 18 éves társánál pedig a szem és a szemüreg sérülését állapították meg.

A mentők a szükséges ellátás után mindkét sérültet a járási kórházba szállították. A verekedés körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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