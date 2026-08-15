Toborzóközpontba vitték az Ukrán Vöröskereszt sofőrjét

Herszoni civilek evakuálása közben megállították az Ukrán Vöröskereszt egyik járművét Mikolajiv megyében, a sofőrt pedig elvitték a területi toborzó és szociális támogatási központba (TCK).

Az eset augusztus 14-én történt. A járműben több kiszolgáltatott helyzetben lévő ember utazott:

egy hároméves gyermek, egy amputáción átesett személy, egy daganatos beteg, valamint hozzátartozóik.

A sofőr eltávolítása miatt az evakuálási járat nem tudta az eredetileg tervezett útvonalat teljesíteni.

A Vöröskereszt közlése szerint az eset miatt a Nemzeti Rendőrséghez, a Mikolajiv megyei katonai közigazgatáshoz és az ombudsmanhoz fordultak, és az ügy kivizsgálását kérték. A szervezet szerint egy evakuációs járat leállítása további veszélyt jelenthet az utasokra, illetve azokra a civilekre is, akik a veszélyes térségben várnak a kimenekítésre.

A rendőrség később azt közölte, hogy az ellenőrzés során kiderült:

a sofőr nem rendelkezett katonai szolgálat alóli felmentéssel, ezért szállították a toborzóközpontba.

A hatóságok szerint az evakuáltakat végül nem hagyták magukra: egy másik sofőr folytatta velük az utat a kijelölt célállomásig.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

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