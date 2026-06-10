Emberen tesztelték a sejteket megfiatalító kezelést

Emberen tesztelték a Life Biosciences sejteket megfiatalító génterápiás kezelését – írja a nature.com.

A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szem károsodott sejtjeinek megújítása – jelentette be a kísérletet finanszírozó cég, a bostoni Life Biosciences.

A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely három gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal, őssejtszerű állapotba térjenek vissza, anélkül, hogy elveszítenék identitásukat és funkciójukat. A tudósok szerint a részleges átprogramozás fiatalíthatja az idős szerveket.

Ezúttal azt vizsgálják, hogy a három gén aktiválása alkalmas-e egy betegség kezelésére, ami jelen esetben a vakságot okozó glaukóma, vagyis zöldhályog. A cél, hogy a gének által kódolt fehérjék elősegítsék az idegsejtek regenerálódását a látóidegben, amely a glaukómás embereknél károsodott.

Azt is ellenőrzik, hogy biztonságos-e a sejtek átprogramozására irányuló módszer, ami korábban aggodalmat keltett a szakmában, mivel több laboratórium állatkísérletei arra utaltak, hogy fennáll a sejtek elrákosodásának veszélye.

„Az átprogramozásnak óriási előnyei lehetnek, ha biztonságosan alkalmazható embereknél, de a technológia még gyerekcipőben jár, és a katasztrofális mellékhatások kockázata magas” – idézték a cikkben Matt Kaeberleint, a hosszú élettartamra fókuszáló Optispan nevű orvostudományi vállalat társalapítóját.

Hozzátette, a szem jó kiindulási pont a technika kipróbálásához, mivel annak megváltoztatása esetén alacsonyabb az életveszélyes mellékhatások kockázata, mint más szerveknél.

2020-ban David Sinclair, a Harvard Orvostudományi Egyetem genetikusa és kollégái sikeresen visszafordították a látásvesztést idős, valamint glaukómás egereknél, azóta a Life Biosciences pedig rágcsálókon és majmokon is tesztelte az eljárást, súlyos mellékhatások nélkül.

A jelen vizsgálat keretében a Life Biosciences célja akár 12 glaukómás beteg kezelése, és a későbbiekben terveznek olyan résztvevőket is bevonni, akik egy súlyos, akut betegségben, a nem-arteriás elülső ischaemiás látóideg-elhalásban (NAION) szenvednek, ami szintén idegkárosodást okoz a szemben.

Forrás: MTI

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