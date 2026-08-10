Nagy-Britanniában ellopott motorkerékpárt foglaltak le Kárpátalján

Egy nemzetközi körözés alatt álló BMW motorkerékpárt fedeztek fel a határőrök az aknaszlatianai határátkelőn.

A járművel egy 39 éves román állampolgár próbált belépni Ukrajnába. Az ellenőrzés során az Interpol adatbázisának találata alapján kiderült, hogy a motorkerékpárt körözik.

Az Ukrán Interpol-iroda megerősítette, hogy a BMW-t 2025 novemberében Nagy-Britanniában lopták el.

A motorkerékpárt a határőrök átadták a rendőrségnek, amely megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben.

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