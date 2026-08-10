Az orosz fegyvergyártást segítő hálózatot lepleztek le Ausztriában

Az osztrák hatóságok egy nemzetközi hálózatot lepleztek le, amely az uniós szankciókat megkerülve olyan ipari berendezéseket szállított Oroszországba, amelyeket többek között cirkálórakéták és vadászgépek hajtóműveinek gyártásához használhattak.

A nyomozás szerint egy bécsi vállalatot kifejezetten azért hoztak létre, hogy számítógépes numerikus vezérlésű (CNC) gépeket és speciális fémmegmunkáló eszközöket vásároljon, majd azokat Oroszországba továbbítsa.

A szállítmányok eredetének és rendeltetési helyének elfedésére több országban – köztük Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban, Belaruszban, Kirgizisztánban, Dél-Koreában, Lengyelországban és Litvániában – működő cégeket is bevontak.

A hatóságok szerint a berendezések olyan orosz vállalatokhoz kerültek, amelyek kapcsolatban állnak a Rosztyeh állami hadiipari konszernnel.

Az eszközöket egyebek mellett katonai repülőgépek és cirkálórakéták hajtóműveinek gyártásához használhatták.

Az osztrák rendőrök májusban őrizetbe vették a bécsi vállalat 28 éves belarusz vezetőjét. A házkutatások során mintegy 140 ezer euró értékű berendezést foglaltak le.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2022 óta több mint 3,3 millió euró értékben juttathattak szankciók hatálya alá eső termékeket az orosz hadiiparnak.

Az ügyben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: illusztráció

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