Saját kutyája harapott meg egy 70 éves nőt az Ilosvai járásban

Egy 70 éves nő sérült meg az Ilosvai járásban, miután saját kutyája rátámadt.

A helyszínre mentők érkeztek. A nő alkarján harapott és szakított sebeket állapítottak meg, majd a szükséges ellátást követően az asszonyt a járási kórházba szállították további kezelésre. Az esetet a rendőrségnek is jelezték.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy állatharapás esetén a sebet mielőbb alaposan meg kell mosni szappanos vízzel, és orvosi segítséget kell kérni. A kivizsgálás akkor is fontos, ha a sérülést saját háziállatunk okozza.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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