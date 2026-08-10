Elstartolt a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia

Huszonötödik alkalommal vette kezdetét a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A 30 órás továbbképzés, melyet a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervez, augusztus 10–13. között valósul meg.

Az akadémia résztvevői idén a következő témakörökben hallhatnak előadásokat és vehetnek részt gyakorlati képzéseken:

a kisebbségi anyanyelvű oktatás,

digitális gyermekkor,

Kompetencia – Oktatás – Mérleg – Perspektíva,

kárpátaljai magyar néptáncörökség.

A jelenlévőket Fodor Éva, a KMPSZ módszertani irodájának vezetője köszöntötte, majd bemutatta a megjelent vendégeket.

„Mindenekelőtt szívből gratulálok a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek a kerek évforduló alkalmából. Úgy gondolom, hogy a 2002-ben elindított kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és hozzájárult a kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatás erősítéséhez, a magyar kultúra szolgálatához és a kárpátaljai magyar pedagógusok ismereteinek folyamatos megújításához”

– hangsúlyozta Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja.

Kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek közül a kárpátaljai van a leginkább szorongatott helyzetben, azonban az új magyar kormány elkötelezett a kárpátaljai magyar közösség támogatása mellett, anyagi, erkölcsi és politikai szolidaritást vállal, ami továbbra is a nemzetpolitika szilárd alapját képezi.

„Hogy mi a pedagógus dolga? Az, hogy azt a nemzedéket, amit rábíztak, a gyerekeket, vigyük magunkkal, és teremtsünk nekik olyan gyermekkort, amely jár nekik, hogy ugyanúgy élhessék le az életüket, hogy ne törje meg a lelküket a körülöttük lévő világ”

– emelte ki Orosz Ildikó, a KMPSZ és a Rákóczi Egyetem elnöke, hozzátette továbbá, hogy huszonöt éve, hogy Kölcsey Nyári Akadémiaként szervezik a nyári továbbképzéseket, de harminc éve kezdte meg működését a tiszapéterfalvai ének-zene tábor, amelynek a kezdeményezője a Pál család volt, és amely egyben egy továbbképző tábor.

„Jelmondatom, ami egyúttal lehet minden pedagógus jelmondata is, az Kányádi Sándor négysoros verse: «aki megért / s megértet / egy népet / megéltet»”

– zárta gondolatait.

A köszöntőket követően előadássorozatra került sor. Elsőként Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora adott elő A kisebbségi anyanyelvű oktatás jogi szabályozásának fejlődése Kárpátalján: az 1868-as népiskolai törvénytől a 2026-os magyar–ukrán megállapodásig címmel.

Őt követte Konstantin Milán, a Mathias Corvinus Collegium szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatóságának igazgatója, aki a jövő iskoláinak dilemmáiról szólt. A továbbiakban Mudriné Resku Szilvia, a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde igazgatója tartott előadást A hagyomány nem a múlt, hanem a jövő alapja. Hogyan lehet egyszerre értékőrző és innovatív a köznevelés? címmel.

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia első napja filmvetítéssel ér véget.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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