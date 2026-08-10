Macska vagy kutya: melyikük okosabb?

Évszázadok óta vita tárgya, hogy a macskák vagy a kutyák intelligensebbek. A kutatások alapján azonban nem lehet egyértelmű győztest hirdetni: a két állatfaj eltérő módon használja képességeit.

A vizsgálatok szerint a kutyák agykérgében lényegesen több neuron található, mint a macskákéban. Egy golden retriever esetében például mintegy 623 millió, míg egy kisebb termetű kutyánál körülbelül 429 millió neuront mértek, a macskák esetében pedig nagyjából 250 milliót.

A kutyák előnye ugyanakkor nem merül ki az idegsejtek számában.

Kísérletekben megfigyelték, hogy amikor egy számukra megoldhatatlan feladattal kerültek szembe, gyakran az emberhez fordultak segítségért, tekintetükkel jelezve, hogy támogatást várnak.

Ráadásul képesek lehetnek megkülönböztetni azt is, hogy egy adott ember képes-e segíteni nekik.

Ez fejlett szociális intelligenciára utal.

A macskák ezzel szemben inkább önállóan próbálják megoldani a feladatokat. Bár ők is képesek reagálni az emberi jelzésekre, a kísérletek során általában kevésbé támaszkodtak az ember segítségére. Egyes macskák ugyanakkor a tekintetükkel képesek voltak váltogatni a megoldandó feladat és gazdájuk között, ami szintén a kommunikációs képességeikre utal.

A kutatók szerint ezért félrevezető pusztán azt kérdezni, hogy melyik állat „okosabb”.

A kutyák elsősorban együttműködési és szociális képességeikkel tűnnek ki, míg a macskák önállóságukban mutatnak erős alkalmazkodóképességet.

A tudomány jelenlegi állása szerint tehát nincs egyértelmű győztes. Inkább arról van szó, hogy a kutyák és a macskák eltérő módon intelligensek, és képességeiket részben eltérő életmódjukhoz alkalmazkodva használják.

Kárpátalja.ma

Forrás: pravdatutnews.com

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →