Trumpnak fenntartásai vannak a Patriot rakéták ukrajnai gyártását illetően

Fenntartásait hangoztatta Donald Trump amerikai elnök pénteken abban, hogy Ukrajna számára lehetővé tegye a Patriot rakéták gyártását licensz alapján.

Az elnök kabinetjének Camp Davidben tartott ülésén kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy „óvatosnak kell lenni” a fejlett fegyverzetek gyártására vonatkozó titkok kiadásával.

Hozzátette, nem biztos abban, hogy átadja Ukrajnának a Patriot rakéta technológiáját.

Trump elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kedden Washingtonban tartott megbeszélésén a Patriot légvédelmi rakéták mellett szó volt Tomahawk támadó rakétákról is, ugyanakkor megjegyezte, hogy mindenekelőtt a háború lezárását és befejezését tartja szükségesnek, és erről beszélt az ukrán államfővel.

Trump megismételte, hogy mind az ukrán, mind az orosz elnök megállapodást akar, amit ugyanakkor nehezít az, hogy egyikük sem akar engedményt tenni. Szerinte a háború lezárása érdekében szükség lesz kölcsönös engedményekre.

Forrás: MTI

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