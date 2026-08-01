Ötméteres magasságból zuhant le egy idős férfi a Beregszászi járásban

Egy 82 éves férfi megsérült, miután mintegy ötméteres magasságból esett le egy ház tetejéről a Beregszászi járásban – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 31-én.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre riasztott mentősök a sérült vizsgálata során felkar- és vállövi törést állapítottak meg. Az elsősegélynyújtást követően a férfit a Nagyszőlősi Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a magasban végzett munka fokozott balesetveszéllyel jár. Tetőn vagy létrán végzett munkánál ajánlott megfelelő biztonsági felszerelést használni, gondoskodni a leesés elleni védelemről, és lehetőség szerint nem egyedül dolgozni.

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