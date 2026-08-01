Augusztus 1-jén, szombaton ideiglenesen korlátozzák a parkolást az ungvári Petőfi téren – adta hírül az Ungvári Városi Tanács a Facebook-oldalán pénteken.

Ennek oka, hogy szombaton rendezik meg a „Kárpátok Harcosainak Játékai” elnevezésű sportverseny kupájának első fordulóját. A verseny a sebesült katonák és háborús veteránok sportrehabilitációját szolgálja.

A korlátozás helyi idő szerint 7:00 és 20:00 óra között lesz érvényben a téren a 19. számú épület melletti gyalogátkelőtől a 10. számú épületig (az egykori Motosport üzletig) terjedő szakaszán.

A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg útvonalukat, és a megjelölt időszakban ne parkoljanak az érintett útszakaszon.Az űrlap tetejeAz űrlap alja

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →