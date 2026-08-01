Zelenszkij: a Patriot rakéták hiánya nehezíti a légvédelmet
A Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták hiánya miatt az ukrán légierő a 27 orosz ballisztikus rakétából mindössze egyet tudott megsemmisíteni szombatra virradó éjjel – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.
Az államfő ezért felszólította a partnerországokat, hogy biztosítsanak eszközöket Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezéshez. Tájékoztatása szerint az orosz erők az éjjel 35 rakétát – köztük 27 ballisztikust – és 185 különböző típusú csapásmérő drónt indítottak Ukrajna ellen.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elfogására szolgáló eszközök hiánya arra ösztönzi Oroszországot, hogy folytassa az éjszakaihoz hasonló, emberéleteket követelő támadásait.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala
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