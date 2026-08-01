Súlyosan bántalmazta idős édesanyját egy férfi Kárpátalján

Brutálisan bántalmazta 74 éves édesanyját egy 46 éves férfi a huszti járási Szvoboda községben egy – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata augusztus 1-jén.

Az esetről a mentők értesítették a rendőrséget, miután a súlyosan sérült asszonyt az ungvári megyei kórházba szállították. Az orvosok több súlyos sérülést állapítottak meg nála.

A nyomozás során kiderült, hogy a bántalmazást a nő 46 éves fia követte el. A gyanú szerint a férfi ittas állapotban érkezett haza, veszekedést provokált édesanyjával, majd lerántotta az ágyról és többször megütötte, illetve megrúgta, ezután pedig elhagyta a helyszínt.

A sértett sérülései ellenére fel tudta hívni a lányát, aki kórházba szállította. A rendőrök rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt.

A férfit szándékos súlyos testi sértés gyanújával vették őrizetbe. A bíróság a nyomozók indítványára előzetes letartóztatását rendelte el, óvadék megfizetésének lehetőségével. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart.

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