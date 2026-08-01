Az anyatej óriási előnyei

Az anyatej a kicsi fejlődéséhez szükséges összes tápanyagot tartalmazza, a szoptatás pedig nemcsak egyszerű, de kényelmes és biztonságos is.

A szoptatás nemcsak a baba, hanem a mama egészségét is védi. Az anyatejes táplálás során számtalan buktatóval találkozhatunk, a sok kéretlen tanács hallatán pedig könnyű elbizonytalanodni. Ha kétségeink merülnek fel, ne adjuk fel, kérjük szoptatást támogató szakorvos, tanácsadó segítségét! Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából dr. Hidvégi Edit, a Budai Allergiaközpont gyermekgasztroenterológusa hívta fel a figyelmet a szoptatás fontosságára.

Nincs gyenge vagy túl erős anyatej

Az anyatej összetétele és mennyisége alkalmazkodik a baba igényeihez. Nincs gyenge, híg vagy túl erős anyatej. A szoptatás elején hígabb, tejcukorban gazdagabb, második felében zsírdúsabb tejhez jut a csecsemő, így fél éves koráig más folyadékra vagy táplálékkiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej összetétele a gyermek igényeihez alkalmazkodva folyamatosan változik: a gyermek fél éves kora körül, a mászás, a „mindent megkóstolás” időszakában megnő az immunfehérjék koncentrációja, és egészen a szoptatás végéig igen magas marad.

Igény szerint

A baba igénye szerinti szoptatással biztosítható a kicsi folyadék- és táplálékigényének fedezése. Az anyatej termelését a gyermek étvágya szabályozza. Igény szerinti szoptatás mellett működik a kereslet-kínálat elve, vagyis ha kevés az anyatej mennyisége, még több szoptatással tudjuk serkenteni a termelődését, míg egy idő után pontosan annyi anyatej termelődik, amennyire a babánknak szüksége van.

Tökéletes összetétel

Az anyatejben a baba számára szükséges összes tápanyag megtalálható. Ha úgy érezzük, a kicsi szomjas, éhes, szoptassuk gyakrabban. Ne vegyük el az értékes anyatej helyét más folyadékokkal! Mivel az anyatej könnyen emészthető a kicsi számára, a kizárólag anyatejjel táplált babák hamarabb megéhezhetnek, mint a tápszerrel táplált kicsik. Kivétel ez alól a nyári időszak, illetve a betegségek időszaka. Nagy melegben vagy láz esetén ugyanis szükség lehet kiegészítő folyadékpótlásra is.

Betegségek elleni védelem

A szoptatott gyermekek között ritkábban fordul elő felső légúti hurutos betegség és hasmenés. Az allergia megelőzésében is fontos szerepet játszik az anyatej: jelentősen csökkenti a csecsemőkori ekcéma, a tápszerek kiváltotta tejallergia gyakoriságát és a csecsemő-kisdedkori asztmás jellegű nehézlégzés jelentkezését. Kutatások igazolják, hogy az anyatejjel táplált csecsemők körében felnőtt korban is kisebb a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázata.

A mamának is jó

A korai és gyakori szoptatás az édesanya számára is előnyös: fokozza a méhösszehúzódásokat, így segítve a méh eredeti állapotának mielőbbi elérését. A szoptatás védelmet nyújt az emlő- és a petefészekdaganat ellen. Megfelelő étrend mellett a szoptatás segíthet a várandósság alatt felszedett pluszkilók leadásában is.

Nem lehet elég korán kezdeni

A kórházak többségében ma már elterjedt gyakorlat, hogy szülés után az újszülöttet az édesanya mellére helyezik. A kutatások szerint akik szülés után közvetlenül és azután is gyakran mellre tették újszülöttjüket, kevesebb problémájuk volt a szoptatással, és tovább is szoptattak.

Forrás: hazipatika.com

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