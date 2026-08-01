Súlyos hiányosságokat tártak fel egy kárpátaljai gyermektáborban

Számos szabálytalanságot állapított meg az ukrán ombudsman hivatala a kárpátaljai Artek gyermektábor ellenőrzése során. A feltárt hiányosságok között penészes óvóhely, higiéniai problémák, túlzsúfolt szobák és nem megfelelő gyermekelhelyezési körülmények is szerepelnek.

Dmitro Lubinec ombudsman tájékoztatása szerint az ellenőrzés idején 287 gyermek tartózkodott a táborban Ukrajna tíz megyéjéből, többségük a frontvonal közeléből vagy a háború által súlyosan érintett térségekből érkezett. A gyermekek állami finanszírozású üdültetés keretében tartózkodtak a létesítményben.

Az ellenőrzés során az étkezőben súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel: legyeket találtak, nem megfelelően tárolták az élelmiszereket, a rothadt zöldségeket és gyümölcsöket pedig a frissekkel együtt tárolták. Emellett a speciális étrendet igénylő gyermekek számára nem biztosítottak külön menüt.

Egy szobában akár 12 gyermeket is elszállásoltak. Az ellenőrök elhasználódott bútorokat és ágyneműket, kevés tárolóhelyet, valamint penészes és gombás falakat is találtak.

A védelmet szolgáló óvóhely sem felelt meg az előírásoknak: penészes volt, nem állt rendelkezésre elegendő ülőhely és alapvető felszerelés. A gyermekek elmondása szerint légiriadó idején többnyire nem az óvóhelyet használják, hanem az épületben maradnak, az úgynevezett „két fal szabályát” követve.

A tábor területén szintén több hiányosságot észleltek: hiányzik a teljes kerítés, nem megfelelő a közvilágítás és a kamerás megfigyelőrendszer, több sport- és játszótér balesetveszélyes állapotban van, az uszoda pedig nem üzemel.

A feltárt szabálytalanságok miatt az ombudsman hivatala levélben fordult a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjéhez, valamint az Állami Szociális Szolgálat kárpátaljai főosztályához, kérve a szükséges intézkedések megtételét.

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