Tömegbaleset a Huszti járásban: 13-an megsérültek, köztük négy gyerek is

Közlekedési baleset történt a huszti járási Vízköz (Szojmi) községben augusztus 1-jén dél körül. A balesetben három gépjármű ütközött össze – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A rendőrség előzetes megállapítása szerint egy 38 éves lembergi nő Opel Corsa márkájú autójával egy útkereszteződésben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy 65 éves repenyei (Repinne) lakos által vezetett UAZ terepjáróval.

Az ütközés erejétől a terepjáró átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Mercedes-Benz kisbusszal. A járművet egy 58 éves munkácsi járási sofőr vezette, aki egy turistacsoportot szállított.

A baleset után összesen 13 ember kért orvosi ellátást, köztük négy gyermek. Az UAZ két utasát kórházba szállították, egy harmadik utast az ellátást követően otthonába engedték. A kisbusz tíz utasa – köztük három 7, 13 és 14 éves kislány – szintén orvosi vizsgálatra szorult.

A rendőrség valamennyi járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetette alá, amely egyiküknél sem mutatott ki alkoholfogyasztást.

Az ügyben a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást. A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokra is sor kerül.

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