Súlyos erdőtüzek pusztítanak Görögországban

Kiterjedt erdőtüzek alakultak ki Görögország több térségében, köztük Athén környékén is. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját.

A görög hatóságok több térségben rendkívüli állapotot hirdettek, és fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztettek Attika és Évia régiókban.

Az Athéntól mintegy 80 kilométerre fekvő Agiosz Vaszileioszból több mint 200 embert kellett tengeri úton kimenekíteni, míg Porto Germeno partjairól további 12 embert szállítottak biztonságos helyre a parti őrség és a tűzoltóság hajói.

Nemcsak Görögország küzd a lángokkal: Spanyolországban és Franciaországban is súlyosbodott a helyzet. Franciaország Var megyéjében a tűz már több mint ezer hektárnyi területet emésztett fel, és az országban az év eleje óta összesen mintegy 119 ezer hektár vált a lángok martalékává.

A sajtójelentések szerint az Európai Unió országaiban az idei évben az erdőtüzek kiterjedése meghaladja az elmúlt évek átlagát, ami tovább növeli a hatóságokra nehezedő terheket.

Kárpátalja.ma

Forrás: babel.ua

Nyitókép: Ministry for Climate Crisis and Civil Protection

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