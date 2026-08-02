76 éves férfi támadt egy ukrán nőre Lengyelországban
Őrizetbe vette a lengyel rendőrség azt a 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtámadott egy ukrán állampolgárságú nőt a lengyelországi Gdyniában. A hírről a TVN24 lengyel hírportál számolt be.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a Żelazna utcán hátulról közelítette meg az áldozatot, majd fa járóbotjával kétszer fejbe ütötte, ezt követően elmenekült a helyszínről.
A sérült nőt kórházba szállították, ahol orvosi vizsgálat után hazaengedték. Az ügy körülményeit a lengyel hatóságok vizsgálják.
Forrás: donpatriot.news
Nyitókép: trojmiasto.pl
Kapcsolódó:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →