76 éves férfi támadt egy ukrán nőre Lengyelországban

Őrizetbe vette a lengyel rendőrség azt a 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtámadott egy ukrán állampolgárságú nőt a lengyelországi Gdyniában. A hírről a TVN24 lengyel hírportál számolt be.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a Żelazna utcán hátulról közelítette meg az áldozatot, majd fa járóbotjával kétszer fejbe ütötte, ezt követően elmenekült a helyszínről.

A sérült nőt kórházba szállították, ahol orvosi vizsgálat után hazaengedték. Az ügy körülményeit a lengyel hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: donpatriot.news

Nyitókép: trojmiasto.pl

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