Augusztus első vasárnapja – az ukrán légierő napja

Augusztus első vasárnapján Ukrajnában a Fegyveres Erők Légierejének napját ünneplik. Az alkalomból Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott a pilótáknak, a légvédelmi egységek katonáinak, a mobil tűzcsoportoknak, a légvédelmi rakétaegységeknek, a rádiótechnikai alakulatoknak, a műszaki személyzetnek és mindazoknak, akik nap mint nap részt vesznek az ország légterének védelmében.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a háború évei alatt az ukrán légierő több ezer harci bevetést hajtott végre, és légi célpontok ezreit semmisítette meg, ezzel emberek ezreinek életét mentve meg.

Hozzátette: a légierő a korszerű harci repülőgépeknek és a modern légvédelmi rendszereknek köszönhetően jelentősen megerősödött.

Zelenszkij ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a rendelkezésre álló légvédelmi rendszerek száma még mindig nem elegendő Ukrajna teljes légterének megvédéséhez az orosz rakétatámadásokkal szemben.

Megfogalmazása szerint az ukrán légvédelmi pajzs már most Európa egyik legerősebbje, elsősorban a katonák felkészültségének és tapasztalatának köszönhetően.

Az elnök beszédében kiemelte, hogy a légierő katonái nap mint nap elsőként veszik fel a harcot a légi támadásokkal, rakétákat és drónokat semmisítenek meg, védelmezik az ukrán városokat, valamint támogatják a szárazföldi erőket.

Zelenszkij végül tisztelgett mindazok előtt, akik életüket áldozták Ukrajna védelmében, és köszönetet mondott minden katonának, aki hozzájárul az ország biztonságához.

Kárpátalja.ma

Forrás: thepublic.info

Nyitókép: armyinform.com.ua

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