Zelenszkij: egy hét alatt közel 3600 légi támadó eszközt indított Oroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az elmúlt egy hét során Oroszország 16 ukrajnai régiót támadott. Tájékoztatása alapján az orosz haderő ez idő alatt mintegy 1900 drónt, csaknem 1600 irányított légibombát és 144 különböző típusú rakétát – köztük ballisztikus rakétákat – vetett be.

Az államfő elmondta, hogy vasárnap Szumi városát légibombákkal támadták, míg Brovariban egy dróntámadás következtében egy ember életét vesztette, hatan pedig megsérültek. Emellett továbbra is rendszeresek a Harkiv és a Harkivi terület elleni támadások, valamint Odessza, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megye is célpont volt.

Zelenszkij szerint a héten több mint 1500 létesítmény rongálódott meg, köztük több száz lakóépület.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy számos olyan orosz hadiipari vállalat, amely drónok, rakéták és irányított légibombák alkatrészeit gyártja, továbbra sem szerepel a nemzetközi szankciós listákon.

Véleménye szerint Oroszország egyre nagyobb hangsúlyt fektet a ballisztikus fegyverek gyártására, ezért a hadiipari ellátási lánc minden elemére ki kell terjeszteni a szankciókat, hogy csökkenjen a civil lakosság elleni támadások száma.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Nyitókép: korábbi felvétel, president.gov.ua

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