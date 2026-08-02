Ma van a roma holokauszt emléknapja

A porajmosról, vagyis a második világháború alatti roma népirtásról emlékeznek meg augusztus 2-án világszerte. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján lett e dátum a roma holokauszt nemzetközi emléknapja.

1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-birkenaui táborban kialakított cigány családi részleget, ahol közel háromezer férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el a gázkamrákban.

A cigányok auschwitzi koncentrációs táborba való szállítását az SS feje, Heinrich Himmler 1942 decemberében rendelte el.

A porajmos szó eredetileg elpusztítást jelent.

A roma holokauszt napja azoknak a cigány áldozatoknak állít emléket, akiket 1944. augusztus 2-ról 3-ra virradóan mészároltak le Auschwitzban a visszafelé vonuló SS-katonák. Velük együtt ezen a napon a II. világháború alatt Európa-szerte tízezrével meggyilkolt szintókra és romákra is emlékeznek.

Az áldozatok zömét a mai napig sem rehabilitálták vagy kompenzálták.

2024-ben kétnyelvű – ukrán és roma – virtuális múzeum nyílt az áldozatok emlékére. A múzeum ide kattintva érhető el.

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Nyitóképen: romák a koncentrációs táborban, fotó: porajmos.com.ua

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