Hét ember sérült meg egy közúti balesetben Kőrösmezőn

A rahói rendőrség vizsgálja annak a közlekedési balesetnek a körülményeit, amely augusztus 2-án történt a Rahói járásban található Kőrösmezőn (Jaszinya) – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 67 éves, Ivano-frankivszk megyei férfi Ford márkájú személygépkocsijával egy bal kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett, áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött egy Volkswagennel, amelyet egy 67 éves alsóapsai férfi vezetett.

A Fordban a sofőrön kívül két utas – egy 71 és egy 75 éves személy – utazott. A Volkswagenben két, Szumi városából származó nő és két 10 éves kisfiú tartózkodott.

A baleset következtében mindkét járművezető, a Ford 71 éves utasa, valamint a Volkswagen két női utasa és a két gyermek közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrök mindkét sofőrt megszondáztatták, egyikük sem állt alkoholos befolyásoltság alatt. A járműveket lefoglalták és rendőrségi telephelyre szállították.

Az ügyben az ukrán büntető törvénykönyv közlekedésbiztonság megsértéséről szóló cikkelye alapján indult büntetőeljárás. A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

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