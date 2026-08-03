Szomszédai raboltak ki egy nagyszőlősi férfit

A nagyszőlősi rendőrök őrizetbe vettek két helyi lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kirabolták 46 éves szomszédjukat – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 2-án egy 49 éves nagyszőlősi férfi tett bejelentést, miszerint előző nap ismeretlenek kirabolták rokonát.

A 46 éves sértett elmondta, hogy szombaton, délután 16 óra körül a mezőn tartózkodott, amikor egy férfi és egy nő odarohant hozzá. A támadók a földre lökték, lefogták, majd kivettek a táskájából 9000 hrivnyát, ezt követően elmenekültek a helyszínről.

A nyomozás során a rendőrök azonosították az elkövetőket. A gyanú szerint egy 19 éves férfiről és egy 37 éves nőről van szó, akik a sértett szomszédai. Mindketten büntetett előéletűek, korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt vonták őket felelősségre.

A rendőrök őrizetbe vették a két gyanúsítottat, akiket ideiglenes fogdába szállítottak. A házkutatás és a nyomozati cselekmények során a sértettől elvett pénz egy részét megtalálták náluk, amelyet az eljárás lezárását követően visszaadnak jogos tulajdonosának. A pénz fennmaradó részét a gyanúsítottak saját bevallásuk szerint már elköltötték.

A nyomozók jelenleg a gyanúsítás előkészítésén dolgoznak. A hadiállapot idején elkövetett rablásért hét évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

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