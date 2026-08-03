Oroszország fokozta az ukrán kikötők és hajók elleni támadásait

Fokozta Oroszország az ukrán kikötők és hajók elleni támadásait az elmúlt egy hónapban: júliusban 67 támadást hajtott végre Ukrajna tengeri kikötői létesítményei ellen, augusztus eleje óta pedig további ötöt – közölte az ukrán infrastrukturális minisztérium hétfőn a Telegramon.

A közleményben a tárca kiemelte, hogy az orosz hadsereg emellett a kikötőkben tartózkodó és az ukrán tengeri folyosón közlekedő civil hajókat is támadja. A múlt hónapban 35 támadást jegyeztek fel kikötőkben tartózkodó hajók, valamint 22-t az Ukrajna által létesített tengeri folyosón közlekedők ellen.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy Oroszország nemcsak a közlekedő hajókat támadja. Célponttá válnak azok a civil hajók is, amelyek megrongálódásuk miatt a part mentén a legkülönbözőbb helyeken vesztegelnek, és semmilyen rakodási műveletet nem végeznek. Ez arra utal, hogy célzott kampány folyik az ukrán kikötők működésének megbénítására, a külföldi hajótulajdonosok megfélemlítésére és a civil hajózás biztonságába vetett bizalom aláásására

– mutatott rá a tárca.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy az orosz csapatok a háború eddigi négy és fél éve alatt több mint ezer ukrán kikötői létesítményt semmisítettek meg, és 232 hajót támadtak, amelyek közül több mint harmincat csak most nyáron.

A minisztérium kiemelte, hogy hétfőn ismét támadás érte az odesszai régió közlekedési infrastruktúrájának létesítményeit, valamint az odesszai és a Duna menti térség kikötőiben tartózkodó polgári hajókat. A támadásban hét ember megsebesült.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: mil.gov.ua

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