Ismét emelkedett az ukrán állami tisztviselők fizetése

Júniusban átlagosan 66,84 ezer hrivnya volt a központi végrehajtó hatalom állami alkalmazottainak fizetése Ukrajnában, ami 7 ezer hrivnyával magasabb az egy évvel korábbinál – közölte az ukrán Pénzügyminisztérium.

A legmagasabb átlagbéreket júniusban az alábbi központi állami szerveknél fizették:

Az Energetikai és Közműszolgáltatási Állami Szabályozó Bizottságnál – 107,2 ezer hrivnya;

A Monopóliumellenes Bizottságnál – 98,4 ezer hrivnya;

A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökségnél – 97,9 ezer hrivnya;

Az Ukrán Legfelső Tanács (Verhovna Rada) hivatalánál – 96,4 ezer hrivnya;

Az Állami Számvevőszéknél – 94,5 ezer hrivnya.

A legalacsonyabb átlagfizetéseket a következő intézmények dolgozói kapták:

Ukrán Állami Űrügynökség – 42,5 ezer hrivnya;

Állami Gyógyszer- és Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat, valamint az Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat – 42,3 ezer hrivnya;

Állami Gyermekügyi Szolgálat – 40,9 ezer hrivnya;

Állami Energetikai Felügyelet – 36,7 ezer hrivnya.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az átlagbérek egyszeri kifizetéseket – például a ki nem vett szabadság megváltását vagy szociális támogatásokat – is tartalmaznak, ezért a havi adatok eltérhetnek egymástól.

A legfelsőbb bírósági szervek bíráinak átlagos havi illetménye 2026 júniusában 197,8 ezer és 446,7 ezer hrivnya között alakult. A központi bírósági szervek hivatali alkalmazottainak átlagkeresete 71,46 ezer hrivnya volt.

Ukrajnában a teljes átlagbér júniusban 5,9 százalékkal nőtt májushoz képest, és elérte a 32 783 hrivnyát bruttó összegben. Az adók és a hadiadó levonása után az átlagos nettó kereset 25 243 hrivnyát tett ki.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →