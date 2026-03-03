Csökkent az átlagbér Ukrajnában

Az elemzők kiszámolták a januári átlagbéreket, és összevetették az adatokat az előző év mutatóival. Az eredmények szerint 2026 januárjában jelentősen csökkent az átlagfizetés Ukrajnában.

Az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint az országos átlagbér 9,5%-kal esett vissza, így az év első hónapjában átlagosan 27 975 hrivnyát fizettek a munkavállalóknak.

Továbbra is az informatika és a telekommunikáció számít a legjobban fizető ágazatnak: itt az átlagbér 76 905 hrivnya volt januárban.

A legkevesebbet viszont a művészet, sport, szórakoztatás és rekreáció területén dolgozók keresték, ahol az átlagfizetés mindössze 17 828 hrivnyát tett ki.

A régiók közötti sorrend nem változott. Kijevben továbbra a legmagasabb az átlagbér (43 865 hrivnya), míg Kijev megyében ez az összeg 28 598 hrivnya volt.

A legalacsonyabb béreket Kirovohrad és Csernivci megyében regisztrálták, ahol az átlagfizetés 20 ezer hrivnya körül alakult.

Kárpátalján januárban az átlagbér 23 458 hrivnya volt, ami közel 20%-os csökkenést jelent 2025 decemberéhez képest. Az év végén még átlagosan 29 018 hrivnyát kaptak a régió munkavállalói.

Szakértők szerint a januári visszaesés részben szezonális jellegű, mivel az év végén kifizetett bónuszok, prémiumok és egyszeri juttatások januárban már nem jelennek meg a statisztikákban.

