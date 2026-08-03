Halálra gázoltak egy kerékpárost a Munkácsi járásban
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt augusztus 2-án Felsőkerepec (Verhnyij Koropec) közelében – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.
A rendőrség tájékoztatása szerint a mentőszolgálat szombat reggel értesítette a hatóságokat arról, hogy egy kerékpárost súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, miután balesetet szenvedett Felsőkerepec közelében.
A helyszínre kiérkező rendfenntartók megállapították, hogy a Munkács–Rohatin országúton, egy 26 éves nő Škoda márkájú személygépkocsijával Munkács irányába haladva összeütközött egy 64 éves helyi kerékpárossal.
A biciklist eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol az orvosok minden erőfeszítése ellenére belehalt sérüléseibe.
A gépkocsivezetőt megszondáztatták, a vizsgálat szerint nem fogyasztott alkoholt. A rendőrök lefoglalták a személyautót és a kerékpárt, a baleset pontos körülményeit és okait szakértők bevonásával vizsgálják.
Az ügyben halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárás indult.