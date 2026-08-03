Halálra gázoltak egy kerékpárost a Munkácsi járásban

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt augusztus 2-án Felsőkerepec (Verhnyij Koropec) közelében – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.

A rendőrség tájékoztatása szerint a mentőszolgálat szombat reggel értesítette a hatóságokat arról, hogy egy kerékpárost súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, miután balesetet szenvedett Felsőkerepec közelében.

A helyszínre kiérkező rendfenntartók megállapították, hogy a Munkács–Rohatin országúton, egy 26 éves nő Škoda márkájú személygépkocsijával Munkács irányába haladva összeütközött egy 64 éves helyi kerékpárossal.

A biciklist eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol az orvosok minden erőfeszítése ellenére belehalt sérüléseibe.

A gépkocsivezetőt megszondáztatták, a vizsgálat szerint nem fogyasztott alkoholt. A rendőrök lefoglalták a személyautót és a kerékpárt, a baleset pontos körülményeit és okait szakértők bevonásával vizsgálják.

Az ügyben halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárás indult.

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